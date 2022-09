Koningspaar en prinses Beatrix naar uitvaart koningin Elizabeth

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn maandag 19 september aanwezig bij de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt. De Britse koningin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse vakantieresidentie Balmoral Castle.

De uitvaart is in de Westminster Abbey in Londen om 11.00 uur lokale tijd. In de Londense kerk werd Elizabeth in 1953 gekroond en trad ze in 1947 in het huwelijk met prins Philip. Het lichaam van Elizabeth wordt na de uitvaart overgebracht naar Windsor Castle. Haar man Philip ligt daar sinds zijn overlijden vorig jaar in de grafkelder van de St. George’s Chapel. Samen worden zij na de uitvaartplechtigheid van Elizabeth naar de King George VI Memorial Chapel, hun laatste rustplaats, gebracht.

De Rijksvoorlichtingsdienst kan nog niet zeggen hoe het koningspaar en de prinses naar Londen reizen. Recent moest koning Willem-Alexander zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten afzeggen omdat hij herstellende was van een longontsteking en nog niet mocht vliegen. Zijn vrouw koningin Máxima ging daarom alleen naar Amerika.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren vorig jaar ook bij de uitvaart van prins Philip. Die werd een stuk kleiner georganiseerd. Dat was vanwege de coronamaatregelen, maar ook vanwege het feit dat Philip in tegenstelling tot Elizabeth geen staatsbegrafenis wilde. Hij had daar wel recht op, maar Philip leidde al jarenlang een teruggetrokken bestaan en zag van de staatsbegrafenis af.

In Westminster Abbey is sinds de 18e eeuw geen begrafenis van een monarch meer gehouden, al vond daar in 2002 wel de uitvaart van Elizabeths moeder plaats. Onder anderen regeringsleiders en staatshoofden van over de hele wereld zullen in Westminster Abbey de koningin hun laatste eer bewijzen. De verwachting is dat de komende periode miljoenen mensen naar Londen zullen afreizen.