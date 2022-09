Plan kabinet: fonds voor mensen die energie niet kunnen betalen

Het kabinet werkt aan een fonds waarmee mensen moeten worden geholpen die hun oplopende energierekening niet meer kunnen betalen. Met het geld kan worden voorkomen dat bij betrokkenen de energie wordt afgesloten. Ingewijden bevestigen dat naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

De details van het fonds worden nog uitgewerkt. Een lastig punt is bijvoorbeeld om te bepalen wie precies voor de steun in aanmerking komt.

De ministerraad zal er waarschijnlijk deze week nog een besluit over nemen. Het is de bedoeling dat de financiƫle steun nog dit jaar kan worden verstrekt aan mensen die in grote problemen komen.

Door de enorme stijging van de gasprijzen de afgelopen maanden, is voor een grote groep Nederlanders de energierekening soms meer dan verdubbeld. Vooral voor mensen met een laag inkomen is dat een groot probleem.

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er komt in het fonds, waar ook de energiebedrijven aan zouden moeten bijdragen.