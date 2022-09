Politie krijgt twee aangiftes van aanranding bij F1 in Zandvoort

Bij de politie zijn tot nu toe twee aangiftes binnengekomen van aanranding tijdens de Formule 1-race in Zandvoort vorige week. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. De politie is nog met twee vrouwen in gesprek die melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Mogelijk gaan zij ook aangifte doen.

De aangiftes worden onderzocht, aldus de woordvoerder. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Tientallen vrouwen deden vorige week melding van vrouwonvriendelijk gedrag tijdens de racedagen op het circuit van Zandvoort. De berichten kwamen binnen bij de fanclub Formule 1 Vrouwen, die de vrouwen opriep zich te melden bij de politie en organisatie. Volgens oprichter Svenja Tillemans ging het onder meer om knijpen in billen en gooien met bier. Ook op het circuit, dat een speciaal noodnummer communiceerde om wangedrag te melden, kwamen enkele meldingen binnen. De organisatie noemde ieder incident er één teveel.