ProRail bezorgd over stijging bijna-ongelukken op het spoor

Het aantal bijna-ongelukken rond het spoor is volgens ProRail gestegen. Vooral jongeren vertonen gevaarlijk gedrag in de buurt van spoorlijnen. Dit jaar telt de spoorbeheerder zo’n 153 incidenten. ProRail denkt dat het aantal bijna-ongelukken nog verder zal stijgen en is maandag een campagne begonnen om jongeren te waarschuwen voor de gevaren op en rond het spoor.

Het aantal incidenten was over heel 2020 zo’n 195. Vorig jaar kwamen daar nog eens 11 bijna-ongelukken bij. Ondanks alle maatregelen die er zijn genomen om het spoor veiliger te maken, is ProRail bezorgd. Een van de oorzaken van de stijgende trend heeft volgens de spoorbeheerder te maken met het onveilige gedrag van mensen.

“Als we camerabeelden bekijken, schrikken we als iemand de overweg wil oversteken terwijl de spoorbomen al dichtgaan, zegt topman John Voppen van ProRail. “Of dat verkeersdeelnemers denken dat ze alvast onder de spoorbomen door kunnen, terwijl er nog een trein van de andere kant komt.” Volgens Voppen is dit gedrag “levensgevaarlijk” en heeft het grote impact op machinisten en omstanders. “Helemaal als het tot een aanrijding leidt.”

ProRail wil in de nieuwe campagne vooral jongeren bewust maken van de noodzaak van veilig gedrag rond het spoor. In korte filmpjes laten bekende TikTokkers zien hoe ze tijdens een gevaarlijke achtervolging besluiten te wachten tot het veilig is om het spoor over te steken.