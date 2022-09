Vakbonden nog bezig om leden te laten stemmen over cao-akkoord NS

Vakbonden van spoorwegpersoneel kunnen hun leden nog niet laten stemmen over het zondag bereikte cao-resultaat met de NS. VVMC werkt aan een onlinesysteem voor het stemmen, FNV en CNV willen het resultaat nog toelichten aan leden. Binnen een paar weken worden de resultaten van de raadpleging verwacht.

VVMC verwacht het systeem in ieder geval deze week klaar te hebben, waarna leden ongeveer twee weken de tijd krijgen om te stemmen. Ook CNV verwacht dat het stemmen rond het einde van deze maand is afgerond, maar eerst zijn volgende week nog informatiesessies over het cao-resultaat. FNV weet nog niet wanneer het de toelichting geeft, maar zegt dat het ongeveer vier weken duurt totdat de stemprocedure sluit.

VVMC en CNV leggen het resultaat met een neutraal stemadvies voor, al hanteert CNV daarbij volgens onderhandelaar Jerry Piqué “een positieve ondertoon”. “Bij ons zijn de mensen gematigd positief en tevreden, maar nog wat terughoudend doordat er voor de nachtdiensten nog geen oplossing is.”

Onderhandelaar Henri Janssen van FNV hoort wisselende geluiden vanuit de achterban. “Maar over het algemeen zijn het veel bedankjes en complimenten.” VVMC kon nog geen indicatie geven van de reacties. “Dat is speculeren, we wachten keurig af hoe de leden gaan stemmen”, aldus bestuurder Wim Eilert.

De vakbonden en de NS maakten zondagochtend bekend dat er een akkoord is bereikt. Dat moet eerst nog wel voorgelegd worden aan de leden van de bonden. De afgelopen tijd kwam het treinverkeer meerdere keren in delen van het land, of zelfs overal, stil te liggen omdat het NS-personeel staakte. Ook voor de komende week stonden acties gepland. Die zijn opgeschort.

In de overeenkomst is onder meer een loonsverhoging in twee stappen van gemiddeld in totaal 9,25 procent afgesproken. Daarnaast keert NS werknemers in december en in juli eenmalig 1000 euro uit. De cao heeft een looptijd van achttien maanden.