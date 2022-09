Vrijdag nieuw gesprek om afsluiting gas en elektra te voorkomen

Ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Rob Jetten (Energie) bespreken eind deze week met de energieleveranciers de uitgewerkte ideeën om te voorkomen dat mensen deze winter van gas en elektra worden afgesloten, omdat zij de rekening niet meer kunnen betalen. Dat laat een woordvoerder van Jetten weten.

Beide ministers hebben vrijdagmiddag met energieleveranciers gesproken over manieren waarop afsluiting kan worden voorkomen. Vanuit zowel het kabinet als de leveranciers zijn diverse ideeën op tafel gelegd. Die worden nu uitgewerkt en van een advies voorzien. Vrijdag komen de ministers en leveranciers opnieuw bijeen om over het resultaat verder te praten, zegt de woordvoerder van Jetten.

Hij wil nog niet zeggen aan welke oplossingen wordt gedacht; wel dat die van beide kanten moeten komen. Zowel de overheid als energieleveranciers moeten bijdragen aan het gezamenlijke doel: voorkomen dat mensen worden afgesloten.

Volgens ingewijden wordt onder meer gekeken of ook aan mensen die om een betalingsregeling hebben gevraagd, de garantie kan worden gegeven dat zij niet van gas en elektra worden afgesloten. Nu wordt deze afspraak alleen gemaakt als mensen al in een schuldhulpverleningstraject zitten. Het idee is om een stap daarvoor al maatregelen te treffen.

Een ander idee is om het ‘shoppen’ tussen energieleveranciers te ontmoedigen. Mensen sluiten nu vaak korte contracten af bij de leverancier die op dat moment de gunstigste tarieven heeft. Dat brengt risico’s voor leveranciers mee, omdat ze niet weten hoeveel gas en elektra ze moeten inkopen. Om over te gaan op langere contracten is er voor hen meer zekerheid en hoeven zij een minder hoge risico-opslag in hun tarieven te verwerken. Dat is ook gunstig voor consumenten.

Schouten zei vrijdag, voorafgaand aan het gesprek dat zij en Jetten met de energiemaatschappijen zouden hebben, dat het kabinet er alles aan wil doen om te voorkomen dat mensen worden afgesloten. Jetten zei toen dat het kabinet wil bijspringen als de leveranciers niet zelfstandig kunnen voorkomen dat mensen worden afgesloten. Eventuele maatregelen hoeven wat hem betreft niet te wachten tot Prinsjesdag.

De bewindslieden willen maatregelen die zo gericht mogelijk mensen helpen die het hardst worden geraakt door de huidige hoge energieprijzen. Extra aandacht heeft Schouten voor de mensen die nu al in de schulden zitten.