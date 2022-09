Weer ruim 900 asielzoekers opgevangen in Duinrell in Wassenaar

Op het terrein van landgoed en pretpark Duinrell in Wassenaar worden tijdens de wintermaanden asielzoekers opgevangen. Net als vorige winter biedt het complex dan plaats aan maximaal 930 mensen. De opvang is van 7 november 2022 tot 27 maart 2023 geopend.

Het gaat vooral om “kansrijke asielzoekers” die al een asielaanvraag hebben lopen en wachten op de uitkomst daarvan, meldt de gemeente Wassenaar maandag. De kinderen gaan naar een internationale klas in Leiden. De asielzoekers krijgen onderdak op een apart deel van het landgoed met een eigen ingang en uitgang. Het terrein wordt de hele dag door bewaakt en de opvang krijgt een eigen wijkagent. Volgens de gemeente is er “speciale aandacht” voor de aanpak van asielzoekers die overlast veroorzaken.

Duinrell vangt al jaren asielzoekers op in de wintermaanden. Voor de eigenaren betekent de opvang extra inkomsten in het laagseizoen.