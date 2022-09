Woonbond wil haast met nieuwe wet over goed verhuurderschap

De Woonbond wil dat de politiek haast maakt met een wetsvoorstel over goed verhuurderschap. Die wet maakt het gemeenten mogelijk om foute verhuurders aan te pakken. Dat stelt de bond in een reactie op een onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met Brandpunt+. Onderzoekers concluderen dat veel jonge huurders te maken hebben met onveilige situaties of bedreigingen door hun huisbaas.

Bijna de helft van de ondervraagde jonge huurders met een huisbaas (43 procent) zegt dat die weigert onderhoud te plegen aan hun woning, een derde (29 procent) geeft aan dat er geen reparaties worden uitgevoerd in huis. Bij een vijfde (20 procent) kwam hun huisbaas ongevraagd de woning binnen, becijferde 3Vraagt.

De Woonbond zegt de verhalen uit de commerciƫle huursector te herkennen. Als de nieuwe wet over goed verhuurderschap er is, kunnen gemeenten foute verhuurders bijvoorbeeld beboeten, verhuurvergunningen intrekken of het beheer van de huurwoning overnemen.

De commerciĆ«le huursector telt inmiddels ruim een miljoen woningen, stelt de Woonbond. Directeur Zeno Winkels: “Vooral jonge huurders huren in deze markt, omdat ze tegen lange wachttijden of inkomensgrenzen aanlopen bij de sociale huur en een koopwoning vaak onbetaalbaar is. Het is hoog tijd om de bescherming van deze grote groep huurders serieus te gaan nemen.”

Het onderzoek van 3Vraagt is uitgevoerd onder 2150 jongeren van 16 tot en met 34 jaar, onder wie 637 die een woning van een huisbaas huren.