Forum voor Democratie en Van Haga laaiend op minister Yeşilgöz

Forum voor Democratie en de Groep van Haga zijn woedend op minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) over haar uitspraken over Forum-voorman Thierry Baudet en de Groep van Haga in haar HJ Schoolezing maandagavond. Ze zei dat deze partijen alleen maar uit zijn op ophef en het belang van Nederland niet dienen.

Wybren van Haga eist dat de minister haar woorden terugneemt en excuses aanbiedt. Forum-voorman Thierry Baudet wil de minister tijdens het vragenuurtje over haar uitspraken aan de tand voelen.

“Nepnieuws, wantrouwen en achterdocht vervuilen en radicaliseren het maatschappelijk debat, zelfs zodanig dat onze democratische rechtsstaat en zijn hoeders in de knel komen”, zei Yeşilgöz in haar lezing. Het negeren van complottheorieën en ondermijnende uitlatingen werkt niet om ze op die manier vanzelf te laten weggaan. Het gaat helemaal niet weg en de onwelriekende reuzel sijpelt zelfs de Tweede Kamer binnen”, zei de minister maandagavond.

Ze refereerde daarbij aan Baudet die onder meer openlijk Jodenhaat uit, maar ook aan uitspraken van de Groep van Haga die in de ogen van de minister alleen maar ten doel hebben ophef te veroorzaken. Hun partijen hebben volgens Yeşilgöz “verder geen enkele inhoudelijke agenda”.

“Zij keerde zich expliciet tegen mij en mijn partij BVNL met een smerige verwijzing naar extreemrechts”, zegt Van Haga op de site van zijn partij, die zich BVNL (Belang van Nederland) noemt. Als er geen excuses komen, “zeggen we het vertrouwen in haar op.” Baudet wil in het vragenuurtje opheldering van de minister over “de zorgwekkende, antidemocratische uitspraken” van de minister. Het is nog niet duidelijk of dit verzoek wordt ingewilligd.