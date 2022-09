Geen steun spoedadvies voor juridische toets op rem nareizigers

De rem op gezinshereniging voor statushouders wordt niet door de Raad van State getoetst op juridische houdbaarheid. De motie van GroenLinks en PvdA om deze maatregel van het kabinet op juridische houdbaarheid door de Raad te laten toetsen op verzoek van de Tweede Kamer, gaat het zo bij de stemmingen niet halen. Enkele voorstanders van die motie hadden gehoopt op steun van de rechtse oppositiepartijen, maar die steun komt er niet. Alleen Groep van Haga gaat voorstemmen. De motie wordt verworpen, met waarschijnlijk 77 van de 150 Kamerleden.

Dit betekent dat het kabinet de maatregel kan invoeren. Die komt erop neer dat nareizigers – gezinsleden van statushouders – pas na vijftien maanden naar Nederland mogen komen. Alleen als de statushouder een eigen woning heeft, mag zijn of haar gezin eerder naar Nederland komen. De indieners van de motie, maar ook migratie-experts, stellen dat de rem op familiehereniging in strijd is met de wet en internationale verdragen.

Hoewel PVV, JA21 en Forum voor Democratie (FvD) een strenger asielbeleid willen, hadden enkele voorstanders van de motie toch gehoopt hen te kunnen overhalen om de motie wèl te steunen, puur om de coalitie (verder) uiteen te drijven. Van de vier coalitiepartijen hebben vooral D66 en de ChristenUnie moeite met onderdelen uit de eind augustus gesloten asieldeal. Beide fracties steunen de motie wel; VVD en CDA niet. Samen met SP, PvdD, DENK, Volt, BIJ1 en Gündogan bleef de steun vorige week steken op 68 Kamerleden. Voor een meerderheid zijn 76 Kamerleden nodig.

Dat is niet gelukt. PVV, JA21 en FvD hebben stuk voor stuk laten weten tegen de motie te gaan stemmen. Hoewel Groep Van Haga ook een strenger asielbeleid wil, gaan de drie leden toch voorstemmen. De rem op nareizigers is volgens Wybren van Haga de minst zinvolle maatregel om de instroom van asielzoekers af te remmen. De maatregel ziet hij als “een afgang voor de VVD”. Ook de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft besloten om de motie niet te steunen. Fractie Den Haan liet maandag aan het ANP weten voor de motie te gaan stemmen.

De vier stemmen die nog voor een meerderheid voor de motie nodig waren, hingen daarmee af van de SGP en Groep Omtzigt. Na lang in dubio gezeten te hebben, heeft de SGP besloten toch tegen te gaan stemmen. De Raad van State moet niet in een politiek spel worden betrokken, vindt de fractie, die het kabinetsbeleid rond de aanpak van de asielcrisis steunt. Tot vlak voor de stemmingen was niet duidelijk welke kant het stemgedrag van de driekoppige fractie zou uitvallen.