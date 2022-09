Jeroen Dijsselbloem beëdigd als burgemeester van Eindhoven

Jeroen Dijsselbloem (56) is dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Eindhoven. De PvdA’er volgt John Jorritsma (VVD) op, die zijn termijn na zes jaar burgemeester te zijn geweest van de Brabantse lichtstad niet wilde verlengen. Dijsselbloem werd beëdigd als burgemeester van de vijfde stad van het land met 240.000 inwoners door commissaris van de Koning Ina Adema.

“Ik heb er zin in. We gaan aan de slag”, zei Dijsselbloem na de installatie. “Goed bestuur is niet alleen de zaken op orde houden, of nieuwe plannen uitvoeren. Je moet ook steeds omkijken naar mensen, en waar nodig naast hen staan en blijven staan. Zodat zij zich gezien weten en vertrouwen houden of terug krijgen. Dat beschouw ik als mijn belangrijkste opgave.”

In een korte toespraak herinnerde Adema aan de tv-serie Swiebertje, waarin een burgemeester een belangrijke rol speelde. “In deze serie was de burgemeester de baas”, zei Adema. “Die tijden zijn voorgoed voorbij.” De burgemeester in onze tijd is naast trooster in moeilijke tijden ook handhaver van de openbare orde, aldus de commissaris. “De burgemeester moet diplomaat en bruggenbouwer tegelijk zijn. Het ambt vraagt sterke schouders.”

In haar toespraak begon de Helmondse burgemeester Elly Blanksma met een verspreking toen ze per ongeluk Helmond feliciteerde met de benoeming van Dijsselbloem. Er klonk gelach en applaus in de volle vergaderzaal. “Waar het hart vol van zit…”, herstelde Blanksma zich.

Ze wees erop dat Dijsselbloem weliswaar in Eindhoven opgroeide en naar school ging. “Maar je kreeg bijles in rekenen in Helmond. Misschien was je daardoor een goede minister van Financiën.”

Ze deed een oproep aan de gemeenteraad van Eindhoven Dijsselbloem de ruimte geven om als voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven ook en vooral er voor de aangesloten 21 gemeenten te zijn. Ze wees daarbij onder meer op de “enorme bouwopgaven” voor de regio.

Voor het stadhuis demonstreerden enkele tientallen klimaatactivisten en ook wat boeren. Er was veel politie op de been.

Dijsselbloem was sinds 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en van het Nationaal Groeifonds. Eerder was hij vijf jaar lang minister van Financiën en tevens voorzitter van de Eurogroep, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurolanden. Daarvoor zat hij sinds 2000 voor de PvdA in de Tweede Kamer.