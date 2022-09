Menselijke resten gevonden in zoektocht vermiste Sumanta Bansi

Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn dinsdag menselijke resten gevonden, in het onderzoek naar de vermissing van de studente Sumanta Bansi. Het Openbaar Ministerie heeft berichtgeving van De Telegraaf hierover bevestigd. De zoektocht is in gang gezet na een verhoor door de recherche van de man die in juli is veroordeeld voor de moord op de 22-jarige Bansi, Manodj B..

B. kreeg vijftien jaar cel opgelegd voor het doden van de vrouw. De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos. Ten tijde van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde.