Nederlandse dierenbeschermers naar Oekraïne voor onderzoek

Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog reizen Nederlandse dierenbeschermers naar de Oekraïne. Karen Soeters van House of Animals zal samen met haar team onder meer in kaart brengen hoe het gaat met de tienduizenden achtergelaten (huis)dieren van gevluchte baasjes in het oorlogsgebied.

Naast diep mensenleed en een groot aantal onschuldige burgerdoden, worden ook dieren slachtoffer van de oorlog. Morgen, op woensdag 14 september, vertrekken de dierenbeschermers voor een week naar de Oekraïne. Tijdens hun rondreis, op uitnodiging van hun Oekraïense collega’s, onderzoeken ze welke noodhulp Nederland kan bieden zoals medische ondersteuning, voer en opvang van dieren in shelters.

Huisdieren

“We verwachten veel huisdieren op straat aan te treffen”, zegt Karen Soeters van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals. “Vaak zijn ze achtergelaten door hun baasjes die gevlucht zijn naar het buitenland en niet meer terug kunnen keren”. We maken ons ernstig zorgen over de winter die eraan komt. Nu vinden de dieren misschien nog wat voedsel op straat. Maar bij ijskoude temperaturen, een gebrek een schuilplaatsen en voedsel zullen ze sterven”.

Torenhoge energieprijzen

House of Animals zet zich al vanaf het begin van de oorlog in om aan hun lot overgelaten dieren in de Oekraïne te redden. Begin dit jaar zamelde ze meer dan een half miljoen euro in om 100.000 Oekraïense dieren van voedsel te voorzien. Soeters: “lokale vrijwilligers vangen tientallen honden en katten op in huis en dierenasiels puilen uit met soms wel 3000 dieren: van paarden, koeien en varkens, tot parkieten, honden en katten. Maar door het verlies van hun baan en torenhoge energieprijzen hebben ze geen geld om de dieren eten en onderdak te geven”.

De Nederlandse dierenbeschermers komen morgenavond aan in de grensstad Liviv. Daarna zullen ze onder escorte doorreizen naar Kiev, waarna ze het het land verder gaan verkennen. Hun reis is te volgen via Instagram houseofanimals.nl en Facebook @Houseofanimals.