Oud-Kamerlid GroenLinks over gaswinning Groningen: ik heb gefaald

Liesbeth van Tongeren rekent het zichzelf aan dat de gaswinning in Groningen niet sneller is teruggedraaid. De GroenLinkser was in 2012 Kamerlid toen door de aardbeving bij Huizinge de publieke opinie over de winning begon te kantelen. Ze vindt dat zij samen met de rest van de Tweede Kamer heeft “gefaald”, zei ze dinsdag tegen de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Parlementariërs hadden volgens haar onvoldoende grip op het dossier, onder meer omdat ze weinig ondersteunende medewerkers hadden.

Van Tongeren kijkt “met verdriet” terug op wat ze voor de Groningers in het aardbevingengebied heeft kunnen bereiken in haar tijd als parlementariër. “We hebben van een hele groep mensen in het land onterecht de levens verwoest”, aldus Van Tongeren. “We hebben er te lang over gedaan om dat te herstellen en dat is nog steeds zo.”

Ze herinnert zich dat ze als Kamerlid als “privédetective” moest opereren om haar vingers te krijgen achter het gasdossier. De informatie die ze kreeg was zeer technisch, zat vol jargon en vergde soms nog ingewikkelde berekeningen om de vragen die ze had te beantwoorden. Dat terwijl ze amper ondersteunend personeel had. “Omdat de Kamer beschikt over weinig onderzoekers is je informatiepositie zo belabberd ten opzichte van andere instituties die hiermee te maken hebben”, zegt het oud-Kamerlid.

PvdA’er Jan Vos behoorde het grootste deel van zijn tijd als Kamerlid tot de coalitie achter kabinet-Rutte II en blikt heel anders terug op de informatiepositie van de Kamer. Hij herinnert zich tijdens zijn verhoor de grote stapel papier van de veertien onderzoeken die toenmalig minister liet doen naar de gaswinning in Groningen. In zijn ervaring kreeg je als Kamerlid juist heel veel informatie “en was het eerder dat je door de bomen het bos niet zag”.

De oud-parlementariër is ook veel positiever dan Van Tongeren over de rol van de Kamer, die er in zijn beleving voor heeft gezorgd dat het kabinet “stukje bij beetje overstag is gegaan”. “De gaswinning was niet omlaaggegaan zonder dat de Kamer zich verenigd had en een front heeft gevormd tegen het kabinet”, aldus Vos. Wel vindt hij dat het kabinet veel te laat bekendmaakte dat de gaswinning veel lager had gekund zonder dat de leveringszekerheid in gevaar kwam.