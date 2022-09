Twee gezichten klimaatverandering: zomer droger, buien zwaarder

Klimaatverandering heeft in Nederland twee gezichten, zo werd afgelopen zomer nog eens duidelijk. Het was extreem droog, terwijl vorige zomer Zuid-Limburg nog werd geteisterd door overstromingen door zeer hevige regenval. Het KNMI legt uit hoe dit kan nu de zomer op zijn einde loopt.

Naarmate de aarde verder opwarmt, valt in de zomer gemiddeld minder regen. De grond droogt uit, doordat meer water verdampt. Ook komt vaker droge lucht uit het oosten, aldus het instituut. In hoeverre de neerslag afneemt, is overigens “tamelijk onzeker” voor Nederland. “In Zuid-Europa valt er minder neerslag in de zomer, in Noord-Europa juist meer, Nederland ligt net op de grens”, legt klimaatdeskundige Frank Selten uit op de website van het KNMI.

Zoals de hevige buien van vorige zomer lieten zien, worden buien die wel nog in de zomer vallen intenser. Dat komt dan weer doordat in een warmer klimaat de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer toeneemt. “Je kunt aan warme lucht namelijk meer waterdamp toevoegen voordat de waterdamp begint te condenseren dan aan koude lucht.” Zodoende neemt de gemiddelde neerslag in de zomer af, maar wordt de kans op hevige buien juist groter. “In die zin wordt het in de zomer dus droger en natter tegelijk”, vat Selten samen.

In de Nederlandse winter is de uitwerking van klimaatverandering niet zo paradoxaal. Dan wordt het alleen maar natter, voegt de klimaatwetenschapper eraan toe.