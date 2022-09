Van der Burg positief over situatie in Ter Apel en Zoutkamp

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de indruk dat het systeem dat is opgetuigd om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel goed werkt. De bewindsman heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan Groningen om te zien hoe het nieuwe beleid in de praktijk uitpakt. Wel zijn er nog zorgen over het aantal opvangplekken dat momenteel beschikbaar is.

De staatssecretaris meldde zich in de vroege ochtend bij de kazerne in Zoutkamp waar al Afghaanse evacu├ęs werden opgevangen en nu ook een opvanglocatie is ingericht voor asielzoekers. Volgens een woordvoerder is hij onder de indruk “hoe snel dat gereed” was, aangezien er “onder stoom en kokend water” bedden moesten worden geregeld. Vervolgens ging hij langs in Ter Apel om te kijken hoe het met het nieuwe nummertjessysteem gaat. “Hij heeft de indruk dat dat goed werkt.”

“De inzet van het beleid is dat het veld bij Ter Apel leeg blijft”, aldus de woordvoerder. Het is de bedoeling dat mensen zich melden in Ter Apel, waarna ze te horen krijgen wanneer ze kunnen langskomen om hun aanmelding in werking te stellen. Vervolgens worden ze naar de Zoutkamp gebracht, waar ze hun afspraak met de IND moeten afwachten. Vervolgens worden ze weer naar Ter Apel gereden zodra ze aan de beurt zijn voor registratie. In de tussentijd mogen ze niet rond het aanmeldcentrum verblijven. Als de registratie is afgerond, worden ze opgevangen op locaties elders in het land.

Zaterdag zijn de eerste asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar de tijdelijke ‘wachtkamer’ in het Groningse Zoutkamp overgebracht. Op deze noodopvanglocatie moeten in uiterste nood zevenhonderd mensen kunnen worden opgevangen.