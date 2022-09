Veel onderwerpen op agenda Rutte en Santokhi in Suriname

Excuses voor het slavernij- en koloniale verleden, de moeizame verstrekking van visa aan Surinamers, het AOW-gat en de archieven uit de jaren tachtig die nog steeds niet openbaar zijn gemaakt. Dat waren enkele van de onderwerpen die de Surinaamse president Chan Santokhi en premier Rutte en hun adviseurs maandag met elkaar bespraken in het presidentieel paleis in Paramaribo.

Rutte kwam maandagmiddag met het regeringsvliegtuig aan in Suriname, vergezeld door achttien Nederlandse bedrijven. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) was al in Suriname. Zij was afgelopen nacht al aangekomen nadat ze met koningin Máxima op reis was in de Verenigde Staten.

Een terugkerend onderwerp tijdens de gesprekken en de persconferentie was het belang van een goed ontwikkeld bedrijfsleven. Zowel Santokhi als Rutte heeft toegezegd meer energie te zullen steken in een betere plaats voor Suriname op de internationale ranglijst van landen waar bedrijven makkelijk zaken kunnen doen.

Op een vraag van een journalist wat Rutte vond van de opmerking die ex-president Desi Bouterse enkele dagen geleden maakte dat Rutte ‘’beter zou kunnen oprotten’’, reageerde de Nederlandse premier laconiek. “Politici zijn nu eenmaal niet universeel geliefd, je krijgt niet altijd wat je wilt.”

Rutte vervolgt zijn bezoek dinsdag met een toespraak in het Surinaamse parlement. Later op de dag zal hij gesprekken voeren over het slavernijverleden en herstelbetalingen.