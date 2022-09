Weer rijen op Schiphol, wel minder druk dan maandag

Het is weer druk op Schiphol, maar de rijen dinsdagmorgen zijn minder lang in vergelijking met maandag. Toen moesten reizigers uren wachten alvorens ze door de security konden. Bij vertrekhal 1 staat buiten een lange rij met reizigers en ook bij vertrekhal 3 moeten mensen soms buiten wachten. Veel vluchten vertrekken later en meerdere zijn geannuleerd. De reden voor de annuleringen, veelal Europese vluchten, is nog niet bekend.

Schiphol stelt dat de gemiddelde wachtrij voor de security momenteel flink kan oplopen. Sommige reizigers deden er zeker twee uur over om door de beveiliging heen te komen. Volgens een woordvoerder lopen rijen wel door en is de drukte in golfbewegingen. De verhouding reizigers versus beveiligers die aan het werk zijn is dinsdag beter in balans dan maandag. Reizigers worden via schermen en in de Schiphol-app op de hoogte gehouden van de actuele wachttijden.

Maandag ontstond grote drukte op Schiphol vanwege krappe bezetting bij de beveiliging. Door die drukte moesten duizenden mensen in de rij staan en misten sommigen ook hun vlucht. De wachttijden voor reizigers liepen op tot wel twee of drie uur. Schiphol liet al weten dit “ontzettend vervelend” te vinden voor reizigers.