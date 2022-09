Zorgministers: intensief in gesprek voor steun zorgakkoord

Het ministerie van Volksgezondheid blijft werken aan brede steun voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Een aantal belangrijke zorgpartijen wil dat (nog) niet ondertekenen. “We zijn en blijven intensief met alle betrokken partijen in overleg”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Of het ministerie er goede hoop op heeft dat het akkoord op korte termijn alsnog breed wordt ondertekend, wil de woordvoerder niet zeggen.

“Er is veel steun op de inhoud van het akkoord”, zegt de woordvoerder. De partijen die nu niet willen tekenen, hebben vooral onvoldoende vertrouwen in naleving van de afspraken. Het ministerie wil verdere vragen – zoals over eventuele gevolgen als er geen extra steun voor het IZA komt – niet beantwoorden.

Zorgminister Ernst Kuipers en minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wilden het Integraal Zorg Akkoord voor Prinsjesdag ondertekenen, met alle betrokken zorgpartijen. De huisartsen, verpleegkundigen en Actiz gaan dat vooralsnog niet doen. Het IZA is bedoeld om de zorg ook in de toekomst goed en betaalbaar te houden.

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) vreest dat de afspraken dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen en betere tarieven voor zorg in de avonden, nachten en weekenden niet worden nageleefd. Zij willen hier binnen drie maanden garanties voor. Als die er komen, tekenen ze het akkoord alsnog. De huisartsen zien inhoudelijk namelijk wel positieve punten.

Ook de zorgbrancheorganisatie ActiZ tekent het akkoord niet. Net zoals de huisartsen twijfelt de organisatie over de hardheid en uitvoerbaarheid van de afspraken. De beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 steunt het akkoord evenmin. Volgens NU’91 is er te weinig financiële ruimte om de lonen in de zorg te kunnen verhogen en wordt de werkdruk voor zorgprofessionals niet verlicht.