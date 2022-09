CDA wil grote verbouwing van nieuwe wet over patiëntengegevens

Het CDA vindt dat de nieuwe wet over de uitwisseling van patiëntengegevens in de zorg nog niet ver genoeg gaat. Kamerlid Joba van den Berg heeft in de Tweede Kamer uitgelegd waarom ze acht amendementen op de wet heeft ingediend en een negende van SP’er Maarten Hijink steunt. Ze vindt dat de wet strenger moet worden, vooral vanwege de privacy en om macht en geld bij de softwareproducenten weg te halen.

Er wordt al jaren nagedacht en gesproken over het verbeteren van de uitwisseling van patiëntengegevens. Van den Berg zegt het belangrijk te vinden om daarmee door te gaan, maar wil wel dat de wet grondig genoeg wordt. “Buurmans erf is maar éénmaal te koop”, zei Van den Berg daarover in het parlement.

De amendementen gaan over verschillende onderdelen van de wet en zelfs over de naam ervan. Zo wil ze dat de verschillende programma’s voor patiëntengegevens makkelijk op elkaar aan te sluiten zijn met zogenoemde API’s, zoals die bestaan voor veel software en online diensten. Ook wil ze een vergunningsplicht voor bedrijven die zich met zorgsoftware bezighouden, zodat daar extra eisen aan gesteld kunnen worden.

Van den Berg vindt ook dat de wet moet voorkomen dat softwareproducenten hun producten steeds speciaal toespitsen op zorgorganisaties, zodat die veel moeilijker kunnen overstappen naar een andere leverancier. Dat is vooral omdat het bedrijf dat nu de belangrijkste leverancier van Nederland is, Chipsoft, volgens haar slecht werk levert.

“Ik vermijd in beginsel publiekelijk op een negatieve manier te spreken over bedrijven en organisaties, maar ik heb in 2019 al een uitzondering gemaakt voor Chipsoft”, aldus Van den Berg. Ze wees erop dat de eigenaren van het bedrijf met een vermogen van meer dan 700 miljoen euro in de rijkenlijst Quote 500 staan. “Verworven met publiek geld” en “in dit geval ook nog een ontoereikend product”, zegt de CDA’er. “Zullen we niet stoppen met huilen en opnieuw beginnen?”

Ze stelt voor dat er nieuwe software ontwikkeld wordt die in handen komt van een bedrijf van de overheid, net zoals bijvoorbeeld ProRail in publieke handen is. Dat kost volgens Van den Berg zo’n 500 miljoen euro, kosten die terugverdiend zullen worden doordat ziekenhuizen niet meer allemaal zelfstandig nodeloos dure software hoeven aan te schaffen.

PVV, SP en GroenLinks ondersteunden delen van het betoog van Van den Berg. De VVD uitte zorgen over het normaal functioneren van de markt.