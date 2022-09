Donny M. volgende maand naar Pieter Baan Centrum

Donny M., de man die heeft bekend de 9-jarige Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood, zal volgende maand worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC), zo heeft de rechtbank in Maastricht woensdag besloten. Het jongetje verdween 1 juni vanuit Kerkrade tijdens het buitenspelen, zijn lichaam werd 4 juni in Geleen vlak bij de woning van M. gevonden, verpakt in vuilniszakken. De 22-jarige verdachte stond woensdag voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak.

Het Openbaar Ministerie wilde de geplande observatie van M. van 17 oktober uitstellen totdat er uitsluitsel is over de doodsoorzaak van het jongetje. M. heeft gezegd dat hij het kind met een kussen heeft gesmoord, maar bij autopsie zijn ook sporen aangetroffen van mogelijke wurging en verdrinking. Het OM gaat uit van moord; M. zou het kind met een vooropgezet plan hebben gedood.

De verdediging verzette zich tegen uitstel, wijzend op de “kwetsbare gesteldheid” van de man. De advocaat was bang dat haar cliĆ«nt, die tijdens verhoren heel open was, straks dichtklapt. De rechtbank volgt de verdediging in de beslissing en meldt dat het van belang is dat “het onderzoek snel gaat plaatsvinden”.

De zitting woensdag startte zeer emotioneel. De moeder van Gino begon te gillen toen het OM uitlegde waar M. van verdacht werd, waarop ze de zaal uit werd geleid. Bekend werd dat M. het jongetje bij een speelveld in Kerkrade heeft ontvoerd en hem vervolgens misbruikte. Dit gebeurde met geweld. Ook kreeg het kind xtc en Kamagra – een soort Viagra – toegediend. “Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk, had niet mogen gebeuren”, zei M. zelf over de zaak.

Ook een zus van Gino schreeuwde naar M., aan het einde van de zittingsdag. “Ooit zal ik je hebben.”

Woensdag werd duidelijk dat bij de verdachte beelden van een slapend, minderjarig persoon zijn aangetroffen. Deze persoon heeft inmiddels aangifte gedaan van ontucht. M. wordt daarnaast ook verdacht van het bezitten van kinderporno.

De man is in het verleden al eens veroordeeld. In 2017 zou M. twee kinderen hebben mishandeld en zeker een van hen hebben misbruikt, meldde Phil Boonen, de advocaat van een van de slachtoffers, eerder. In 2015 werd M. veroordeeld voor poging tot doodslag nadat hij een stoeptegel van een viaduct had gegooid. De rechter zei toen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is. “Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter toen.

Onlangs werd bekend dat Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier Rijksinspecties, gaat onderzoeken in hoeverre aan M. “passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend”.

De volgende zitting in de zaak vindt plaats op 5 december. Het gaat dan opnieuw om een niet-inhoudelijke zittingsdag.