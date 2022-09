Frans Hals Museum krijgt niet eerder getoond werk in bruikleen

Het Frans Hals Museum in Haarlem krijgt zeven extra kunstwerken van Frans Hals voor de tentoonstelling ‘Nieuwkomers’, waarvan één stuk voor het eerst te zien is in Nederland. Twee andere werken van de 17e-eeuwse meester worden voor het eerst in 85 jaar weer in ons land tentoongesteld. Musea uit Frankrijk en België geven de stukken in bruikleen aan het museum.

Het ovale schilderij Mansportret was zo’n honderd jaar lang in particulier bezit en was daardoor niet voor het publiek te bezichtigen. De kunstwerken Portret van een man uit 1619 en Twee vissersjongens uit circa 1634 zijn sinds 1937 niet meer in het museum te zien geweest.

Het museum is blij met de komst van de stukken. “Deze tentoonstelling geeft aanleiding om een aantal vrijwel onbekende Halsen, fraai gerestaureerd, aan het publiek te kunnen presenteren”, aldus conservator Norbert Middelkoop.

De tentoonstelling Nieuwkomers gaat over de invloed van Vlaamse kunstenaars en laat zien hoe zij de kunst in Haarlem in de 16e en 17e eeuw tot bloei brachten. Naast het werk van de in Antwerpen geboren Hals, worden ook werken tentoongesteld van andere Vlamingen, onder wie Karel van Mander, Adriaen Brouwer en Pieter Claesz.

Tijdens de expositie zijn, naast de zeven in bruikleen gegeven schilderijen, ook nog vijftien werken van Hals uit de collectie van het museum te zien. De tentoonstelling is te bezoeken van 30 september 2022 tot en met 8 januari 2023.