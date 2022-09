Laatste geldstroom voor Suriname naar onder meer gezondheidszorg

Suriname en Nederland zijn het eens geworden over de besteding van de laatste 17 miljoen euro van de zogenoemde verdragsmiddelen. Afgesproken is dat het geld naar de gezondheidszorg en de agrarische sector gaat. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt op een persconferentie van haar en premier Rutte tijdens een tweedaags bezoek aan Suriname.

Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, kreeg het land een bedrag van omgerekend 1,59 miljard euro aan verdragsmiddelen. Het geld dat over is zal, in ongeveer gelijke verhoudingen, besteed worden aan de gezondheidszorg en de versterking van de agrarische sector. Suriname heeft de keuze voor deze sectoren dinsdag bekendgemaakt. Schreinemacher heeft verder met zes Nederlandse bedrijven een overeenkomst gesloten. Volgens de minister zien de bedrijven die meegereisd waren met Rutte veel mogelijkheden en kansen in Suriname. Schreinemacher sprak van “het begin van een mooie samenwerking”.

De bewindslieden hielden dinsdag aan het eind van de middag hun laatste persconferentie. Als afsluitende activiteit stond er een bezoek aan de Surinaamse Brouwerij op de agenda. Volgens die agenda vertrekt Rutte met zijn delegatie rond 20.00 uur (lokale tijd) weer richting Nederland.