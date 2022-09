OM: Gino (9) omgebracht door smoren, wurgen, of verdrinken

Donny M. heeft de 9-jarige Gino, die hij op 1 juni ontvoerde uit Kerkrade, gesmoord met een kussen, gewurgd, of verdronken. Het jongetje is daarnaast ook seksueel misbruikt door M. en kreeg verdovende middelen toegediend, heeft het Openbaar Ministerie gemeld tijdens de eerste, niet-inhoudelijke zitting in Maastricht in de zaak tegen de 22-jarige verdachte.

De zitting moest kort onderbroken worden omdat de moeder van het kind begon te gillen naar de verdachte. De moeder van Gino schold Donny M. uit voor “vieze rat”. De moeder volgt de zaak nu vanuit een andere locatie in de rechtbank. “Ze is niet te bedaren”, meldt de voorzitter van de rechtbank.