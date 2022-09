Oppositie Rotterdam wil meer asielzoekers in stad huisvesten

Zes oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat de stad meer asielzoekers gaat opvangen dan de maximaal vijfhonderd waarover het gemeentebestuur nu heeft besloten.

De PvdA, GroenLinks, CDA, Volt, BIJ1 en ChristenUnie willen dat Rotterdam gevolg geeft aan de oproep die staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD) vorige week deed in de Tweede Kamer. Rotterdam zou volgens hem, op basis van evenredigheid, 2000 in plaats van 500 asielzoekers moeten kunnen opnemen.

“Als gevolg van bewust beleid van de afgelopen jaren wordt Nederland nu geconfronteerd met een ernstige opvangcrisis”, schrijven de zes partijen. “Dagelijks zien we hoe honderden asielzoekers in Ter Apel buiten het aanmeldcentrum moeten slapen. Ook bewoners in Rotterdam vragen hier op verschillende manieren aandacht voor, zoals door een slaapactie voor het Stadhuis. Om deze noodsituatie snel op te lossen, moeten gemeentes doen wat zij kunnen. Ook als dit meer is dan ze al doen.”

De Rotterdamse coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat niet meer dan vijfhonderd asielzoekers, inclusief de aan Rotterdam door het Rijk toegewezen statushouders, opvang krijgen in Rotterdam. Daarnaast zijn in Rotterdam tijdelijk bijna 2500 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

De oppositiepartijen, die samen 15 van de 45 raadszetels innemen, gaan op 21 september met wethouder Faouzi Achbar (DENK) in debat tijdens een commissievergadering.