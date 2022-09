Rode Kruis zoekt duizend extra vrijwilligers

Het Rode Kruis heeft duizend extra vrijwilligers nodig voor de komende maanden omdat er steeds vaker een beroep op hulp door de organisatie wordt gedaan. “Onze hulpverlening is niet in gevaar. En dat wil ik zo houden als we straks op meer plekken tegelijk nodig zijn”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Van Schaik laat weten dat het Rode Kruis al sinds het begin van het evenementenseizoen in het voorjaar EHBO levert bij uiteenlopende evenementen en activiteiten. Bovendien bereidt de noodhulporganisatie zich voor op het mogelijk bieden van ondersteuning bij nieuwe rondes van coronavaccinaties. “En vanwege de crisis in de asielopvang staan we met hulpverleners bij veel (crisis)noodopvanglocaties in het hele land”, aldus Van Schaik.

Momenteel heeft het Rode Kruis ruim 15.000 vrijwilligers.