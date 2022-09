Van Lienden na uitgelekte opname miljoenendeal: context is anders

Sywert van Lienden meldt op Twitter dat bandopnamen waarover de Volkskrant woensdag bericht gelekte fragmenten zijn in de aanloop naar een rapport van onderzoeksbureau Deloitte naar de mondkapjesdeal. Volgens de Volkskrant is te horen dat de ondernemer en zijn compagnons al in een vroeg stadium plannen maakten voor een ‘commercieel avontuur’, maar Van Lienden stelt dat uit de opgenomen gesprekken zal blijken dat de “intentie en strekking”, anders zijn.

Volgens Van Lienden dateert dit gesprek van 12 april en komt dit met gesprekken uit de dagen erna uitgebreid en in context aan bod in de publicatie van Deloitte. “Na publicatie zal ik verder reageren.” Naar verluidt verschijnt het rapport nog deze week. De publicatie ervan is al meerdere keren uitgesteld.

De bandopnamen, waarvan de getranscribeerde teksten inmiddels breder circuleren en die deels in handen zijn van de Volkskrant, zijn opgedoken in het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie uitvoert naar de mondkapjesaffaire. Volgens de Volkskrant zegt Van Lienden in de gesprekken onder meer dat hij en zijn compagnons “gillend rijk” willen worden en laat hij onder meer weten dat hij de mondkapjesdeal “voor geen goud vrijwillig” wil doen.

Het OM laat weten niet te reageren op het artikel in de Volkskrant omdat het onderzoek naar de mondkapjesdeal nog loopt. Het is nog niet bekend wanneer de rechter zich over de zaak buigt.

Van Lienden en kompanen verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Hij zei dit zonder winstoogmerk te doen, maar de deal bleek via een commercieel bedrijf van de ondernemer te zijn gesloten.