Zaak moord op Gino (9) van start, Donny M. aanwezig

Donny M., de man die verdacht wordt van het ontvoeren en vermoorden van de 9-jarige Gino in Limburg, verschijnt woensdag voor de rechtbank in Maastricht. Het gaat om de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen de man. M. zal zelf aanwezig zijn, meldt zijn advocaat Sjanneke de Crom.

Gino verdween woensdag 1 juni tijdens het buitenspelen. Hij werd voor het laatst gezien op een speelveldje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde.

Honderden mensen hielden tevergeefs zoekacties in de hoop het jongetje snel te vinden. De politie pakte 4 juni de 22-jarige M. op in zijn woning in Geleen. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. Dit was op een steenworp afstand van zijn woning, achter een uitgebrand pand in de wijk Landgraaf. Naast ontvoering en moord wordt M. verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Volgens De Limburger wordt hij ook verdacht van het seksueel misbruiken van Gino.

De man werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen. Dit meldde Phil Boonen, de advocaat van een van de slachtoffers, eerder. Onlangs werd bekend dat Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier Rijksinspecties, gaat onderzoeken in hoeverre aan M. “passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend”.

De moeder en zussen van Gino komen naar verwachting ook naar de zitting. Hun woordvoerder Judy op het Veld laat weten dat het voor hen “heel confronterend en moeilijk is”.

Mensen die de zaak willen volgen kunnen dit via beeldschermen doen in Wijkcentrum Het Ruweel in Maastricht.