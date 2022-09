80-plussers kunnen afspraak maken voor nieuwe boosterprik corona

Mensen die in 1942 of eerder zijn geboren kunnen een afspraak maken voor de nieuwe herhaalprikken tegen het coronavirus. Ze hoeven niet te wachten tot ze een uitnodigingsbrief hebben gekregen, laat GGD GHOR Nederland donderdag weten. Die organisatie zet vanaf maandag de vaccinaties.

Mensen die in 1942 zijn geboren, vieren dit jaar hun tachtigste verjaardag. Die groep heeft een relatief groot risico om ernstig ziek te worden bij besmetting met het coronavirus en krijgt daarom voorrang. Andere groepen die als eersten aan de beurt komen zijn bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken en mensen met het syndroom van Down.

Mensen van 60 jaar en ouder die een relatie hebben met iemand uit 1942 of eerder, kunnen ook een prikafspraak maken, zodat ze zich samen kunnen laten vaccineren.

De nieuwe coronaprik moet het afweersysteem een oppepper geven, zodat het voorbereid is op het najaar. Dan zou er namelijk een nieuwe golf coronabesmettingen kunnen komen. De gebruikte vaccins, van Pfizer/BioNTech en Moderna, zijn aangepast om te werken tegen de omikronvariant die nu rondgaat.