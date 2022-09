Adviescommissie presenteert rapport over droogte-aanpak Brabant

Een speciale commissie onder leiding van oud-minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Maas Geesteranus (voorheen Schultz van Haegen) komt donderdag met een advies om de droogte in de provincie Noord-Brabant aan te pakken. Het rapport beschrijft welke stappen er genomen moeten worden om tot een toekomstbestendig grondwatersysteem te komen.

Droogte vormt de laatste jaren een groot probleem voor de provincie. Het rapport gaat over “wat we moeten doen om water voor later te hebben”, laat een woordvoerder van de provincie weten. De commissie noemt daarin concrete getallen over het waterverbruik voor de komende jaren, onder meer over hoeveel grondwater er kan worden onttrokken en hoeveel er verbruikt mag worden. Het advies richt zich onder andere op de waterschappen, de provincie en gemeenten, maar ook op andere grondeigenaren en waterverbruikers.

Volgens de woordvoerder is Noord-Brabant de eerste provincie die een dergelijk onderzoek naar de droogte-aanpak laat doen.