Aziatische hoornaar opnieuw gezien in Noord-Holland

De Aziatische hoornaar is voor een derde keer opgedoken in Noord-Holland, meldt het platform Stop invasieve exoten. De wesp is onlangs gesignaleerd in Velserbroek.

In 2018 is de hoornaar, die ongewenst is in Nederland, al gezien op een schip in Amsterdam en in 2020 in Den Helder. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg wordt het insect ook al langer gesignaleerd. In het noorden wordt de hoornaar minder vaak gezien.

De Aziatische hoornaar eet honingbijen, wilde bijen en andere insecten. In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing van het beestje, de provincie gaat over de bestrijding.

“Om te zorgen dat deze invasieve exoot zich hier niet verder verspreidt, is het belangrijk dat de nesten snel opgespoord en vernietigd worden. Daarbij spelen burgers een essentiĆ«le rol, want zonder waarnemingen kunnen de NVWA en de provincies niet in actie komen”, zegt voorzitter van het platform Stop invasieve exoten Wilfred Reinhold.

De hoornaars die je op dit moment kunt zien vliegen, zijn werksters die voedsel verzamelen voor larven die in de bolvormige nesten hoog in bomen leven. In het najaar komen uit die nesten honderden koninginnen, die komend jaar tientallen kilometers verderop een nieuw nest kunnen beginnen. “Elk nest dat nu opgespoord en bestreden wordt, scheelt dus volgend jaar heel veel nieuwe nesten”, aldus Reinhold.