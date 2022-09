Duurzaam reizen naar klimaattop wordt dit jaar heel moeilijk

Naar een klimaattop reizen veel deelnemers het liefst zo duurzaam mogelijk, maar dat wordt voor Europeanen die de volgende grote top in november bijwonen een stuk moeilijker dan vorig jaar. Aangezien de top wordt gehouden in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zijn de mogelijkheden veel beperkter dan bij de vorige editie, in Glasgow.

Voor de zogeheten COP26 reed een heuse ‘klimaattrein’ vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, afgeladen met activisten en afgevaardigden van overheid en bedrijfsleven. Veel delegatieleden namen ook de reguliere trein naar Glasgow, al draaide de lokale luchthaven net zo goed overuren.

Naar de COP27 zullen veruit de meeste van de tienduizenden deelnemers noodgedwongen per vliegtuig gaan. Ze kunnen hun CO2-uitstoot weliswaar ‘compenseren’, maar dat is een omstreden praktijk. Het duurt alleen al jaren voordat bomen die nieuw worden aangeplant ter compensatie van vliegreizen dezelfde hoeveelheid CO2 weer uit de lucht hebben gehaald.

Sharm-el-Sheikh ligt in een uithoek van het schiereiland Sinaï en is niet per trein bereikbaar. De drijvende kracht achter de klimaattrein, Youth for Sustainable Travel, heeft ditmaal ook geen andere plannen, zo laat de organisatie desgevraagd weten.

De Egyptische badplaats ligt wel aan de Rode Zee, wat mogelijkheden biedt om er over zee heen te reizen. Greenpeace doet precies dat: het schip Rainbow Warrior is deze week richting Middellandse Zee vertrokken vanuit Nederland. Na een scheepstour om aandacht te vragen voor het klimaat vaart het zeilschip naar Egypte, om van daaruit een groep jonge klimaatactivisten uit de regio naar eindbestemming Sharm-el-Sheikh te brengen.

Reisorganisatie Fair Ferry had eveneens plannen om deelnemers per zeilschip naar Egypte te brengen, maar die liepen spaak omdat het niet lukte om een geschikt vaartuig te vinden, vertelt oprichter Karel de Boer. “Wij hebben geen eigen schepen, die charteren we. Het schip dat we hiervoor hadden gevonden, bleek erg veel brandstof te gebruiken. Dat haalde de bodem weg onder ons plan”, vertelt hij teleurgesteld.

Het hele stuk zeilen zit er sowieso niet in, legt De Boer uit. Bij tegenwind en op het rechte stuk door het Suezkanaal zal de motor aan moeten. En die bleek verre van duurzaam. Voor de zeiltocht hadden zich zo’n 200 ge├»nteresseerden gemeld, vertelt De Boer. “Het is jammer, ik had de tocht heel graag gemaakt.”

Voor sommige activisten die de COP26 in Glasgow wel bijwoonden, is de top in Egypte al met al een brug te ver. “Ik denk niet dat ik ga, want het is moeilijk om er duurzaam te komen en aan demonstreren in Egypte zitten mogelijk teveel negatieve gevolgen”, laat bijvoorbeeld activiste Hannah Prins van Extinction Rebellion weten.