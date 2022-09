Harlingen wil historische schepen zonder geldige papieren weren

De gemeente Harlingen gaat samen met de gemeente Enkhuizen onderzoeken of historische zeilschepen zonder geldige papieren geweigerd kunnen worden uit hun havens. Daarmee reageert burgemeester van Harlingen Ina Sjerps op het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar historische zeilschepen. Dat werd ingesteld na een dodelijk ongeluk op de Waddenzee eind augustus.

Bij dat ongeluk op een zeilschip kwam tijdens een schoolreisje een 12-jarige meisje uit Den Haag om het leven na het afbreken van een giek. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeerde vorige week dat houtrot de giek had aangetast. De ILT besloot 250 historische schepen, ook wel de bruine vloot genoemd, te controleren. Bij die controle bleken 39 zeilboten geen geldige papieren te hebben. Deze schepen mogen van de inspectie niet meer varen.

In Harlingen en Enkhuizen ligt het grootste deel van de bruine vloot. Burgemeester Sjerps wil met het weren van schepen zonder geldige papieren die vloot “toekomstbestendig” maken. “We vinden het een prachtige sector maar die moet wel veilig zijn. Dat is kennelijk nu onvoldoende want niet elk schip heeft een certificaat. Daarom willen wij als gemeente kijken of we het hebben van een certificaat kunnen koppelen aan de ligplaats.”

Een aantal van de schepen die van de inspectie niet mogen varen ligt volgens Sjerps in de haven van Harlingen. Hoeveel dat er precies zijn kan ze niet zeggen.

Schepen van de bruine vloot krijgen diverse certificaten, die voor bepaalde tijd geldig zijn. Het certificaat voor de tuigage, waar onder meer de mast, giek en touwen onder vallen is 2,5 jaar geldig. Het hoofdcertificaat geldt vijf jaar.