Ingewijden: zorgpremie kan maximaal 10 euro per maand stijgen

De premie voor de zorgverzekering zal het komende jaar omhoog kunnen gaan met maximaal ruim 10 euro per maand. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van De Telegraaf. De stijging is vooral het gevolg van de loonstijging en andere prijsstijgingen in de zorgsector.

Het kabinet stelt elk jaar de rekenpremie voor de verplichte basisverzekering vast. De zorgverzekeraars mogen niet boven deze bandbreedte uitkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf weten of ze de premie voor de zorgverzekering met 10 euro verhogen of daaronder blijven. Ze zouden dan hun reserves kunnen aanspreken.

De basispremie bedraagt dit jaar 127 euro per maand en zou kunnen uitkomen op 137 euro. De officiƫle cijfers komen met Prinsjesdag naar buiten. Uiterlijk 12 november maken alle zorgverzekeraars de hoogte van hun premies bekend. Mensen kunnen dan kijken of ze in het volgende jaar willen overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Bovenop de basisverzekering komen nog premies voor aanvullende verzekeringen die mensen vrijwillig kunnen afsluiten. De hoogte van de premies en de voorwaarden voor deze verzekerde zorg verschillen per zorgverzekeraar.

Het ministerie van Volksgezondheid had eerder dit jaar al gemeld dat de zorgpremie omhoog zou gaan, onder meer omdat er hogere lonen worden doorgevoerd voor medisch personeel. Voor de loonsverhoging is politiek en ook maatschappelijk breed draagvlak.