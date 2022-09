KNVB steunt oproep voor compensatie arbeidsmigranten WK Qatar

De KNVB heeft via een Europese werkgroep opnieuw aangedrongen bij wereldvoetbalbond FIFA op de noodzaak van compensatie en betere juridische ondersteuning voor arbeidsmigranten in Qatar. In dat land wordt in november en december het WK voetbal gehouden.

De FIFA had na een bezoek van de werkgroep van de UEFA aan Qatar in juni van dit jaar toegezegd te reageren, maar dat is nog niet gebeurd, meldt de KNVB. Daarop heeft de werkgroep, waarin de KNVB een van de voortrekkers is, een brief gestuurd naar de wereldvoetbalbond waarin die zo snel mogelijk duidelijkheid vraagt.

De KNVB reageert op de opiniepeiling die mensenrechtenorganisatie Amnesty International in Nederland en veertien andere landen liet uitvoeren. Daarin zegt ruim twee derde van de ondervraagden dat de KNVB zich publiekelijk zou moeten uitspreken over de mensenrechtenkwesties die samenhangen met het WK 2022 in Qatar, waaronder compensatie voor arbeidsmigranten.

De voetbalbond wijst erop dat het zich al bij de toewijzing van het WK in 2010 heeft uitgesproken en geen voorstander was van Qatar als gastland. “Over de mensenrechtensituatie hebben wij ons veelvuldig uitgesproken, zowel in interviews in de pers, als toen we de petitie in ontvangst namen van #CancelQatar”, meldt de bond.

De KNVB zegt zich ook al geruime tijd in te spannen om de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren. Hiervoor heeft de voetbalbond gesproken met het organisatiecomit√© van het WK, FIFA, de ambassade en autoriteiten in Qatar en de internationale vakbonden. De KNVB steunt daarnaast het pleidooi van Amnesty voor compensatie van de arbeidsmigranten. “Ook wij vinden dus dat de slachtoffers of nabestaanden moeten worden gecompenseerd, waarbij een rol is weggelegd voor werkgevers, de overheid in Qatar, het organisatiecomit√© en FIFA.”