De menselijke resten die dinsdag werden gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn zijn inderdaad van Sumanta Bansi. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie donderdag.

De 22-jarige Sumanta verdween in februari 2018 uit haar woonplaats Hoorn. Ze woonde destijds bij het gezin van Manodj B. (42), van wie ze op het moment van de verdwijning acht weken zwanger was. B. werd in juli veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor het doden van Sumanta en het wegmaken van haar lichaam.