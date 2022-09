Nauwelijks nieuwe besmettingen apenpokken vastgesteld

Slechts veertien mensen zijn in de afgelopen week positief getest op een besmetting met het apenpokkenvirus. Dat is het laagste aantal sinds eind mei. Het virus heeft steeds meer moeite om nieuwe mensen te besmetten.

Voor de achtste week op rij daalt het aantal nieuwe gevallen. Eind juli kwamen in een week tijd 166 besmettingen aan het licht, gemiddeld meer dan twintig per dag.

In totaal zijn nu 1209 mensen in Nederland positief getest op het virus. Een week geleden stond de teller op 1195 bevestigde besmettingen. Toch is het nog te vroeg om te zeggen of het einde van de epidemie in zicht is, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De regio Noord-Holland en Flevoland heeft de meeste gemelde positieve tests. Het aantal gevallen daar steeg in de afgelopen week met 9 naar 707. In de provincie Zuid-Holland kwamen twee besmettingen aan het licht. De teller daar staat nu op 201. De provincie Utrecht en de regio’s Noord en Oost hadden elk één nieuwe positieve test.

De meeste mensen die positief testten, zijn mannen die seks hebben met mannen (msm). Een deel van die groep kan zich daarom sinds een tijdje preventief laten vaccineren tegen het coronavirus. Ongeveer 32.000 mensen zijn uitgenodigd. Ze krijgen twee prikken. Tot nu toe zijn 16.982 prikken gezet. Dat zijn er 1779 meer dan vorige week. Het RIVM weet nog niet hoeveel mensen zijn ingegaan op de vaccinatie-uitnodiging.

Vijftien vrouwen zijn positief getest op het virus. Zestien mensen hebben in een ziekenhuis gelegen vanwege de klachten die kunnen ontstaan na besmetting met apenpokken.