OM en advocaten botsen over voorwaarden uitlevering Saïd R.

Het Openbaar Ministerie en de advocaten van Saïd R. zijn donderdag in aanvaring met elkaar gekomen over de voorwaarden waaronder R. is uitgeleverd door Colombia. Volgens de advocaten van R., de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, hadden de Colombiaanse autoriteiten laten weten dat R. enkel naar Nederland mocht als hij geen levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Volgens het OM, dat waarschijnlijk de langste straf gaat eisen, klopt dat echter niet.

De advocaten van R. verwezen naar een document dat ondertekend is door de president van de Hoge Raad van Colombia, waarin staat dat de uitlevering enkel onder bepaalde voorwaarden mag plaatsvinden. Bijvoorbeeld dat de verdachte niet gefolterd mag worden of levenslang de cel in gaat.

De officier van justitie wees erop dat er vervolgens aanvullende en verduidelijkende correspondentie is geweest, waarin de Colombiaanse autoriteiten hebben laten weten dat het in dit geval niet gold.

De advocaten zijn het daar echter absoluut niet mee eens. “De kernvraag is nu of Colombia R. überhaupt had uitgeleverd als duidelijk was dat hij levenslang zou kunnen krijgen”, aldus Robert van ’t Land.

De advocaten willen nu aanvullende informatie hebben over de voorwaarden waaronder R. is uitgeleverd. De rechtbank Amsterdam moet daarover beslissen en doet dat waarschijnlijk binnen twee weken.

R. (50) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. December vorig jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd. R. is een van de hoofdverdachten in het omvangrijke Marengo-proces, maar de behandeling van zijn zaak loopt achter bij die van andere verdachten, vanwege zijn late uitlevering en een advocatenwissel. Donderdag was een zogeheten regiezitting in zijn zaak, in november vinden de volgende zittingen plaats. Dan zullen zijn advocaten onder anderen Nabil B., de kroongetuige in Marengo, ondervragen.