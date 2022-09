Prinsjesfestival zaterdag naar binnen vanwege regen

Vanwege de “onstuimige” weersverwachtingen wordt het Prinsjesfestival in Den Haag, een reeks evenementen in de aanloop naar Prinsjesdag, zaterdag niet buiten maar binnen gehouden. Alle activiteiten worden verplaatst van de Hofvijver naar de Grote Kerk, een klein eindje verderop.

Prinsjesdag is komende dinsdag. Dan houdt koning Willem-Alexander de Troonrede, dit jaar in de Koninklijke Schouwburg. Sinds 2013 wordt in de week voor Prinsjesdag het Prinsjesfestival gehouden.

In de Grote Kerk kunnen mensen zaterdag onder meer meedoen aan het PrinsjesOntbijt, waarbij mensen samen aan lange tafels een ontbijt kunnen nuttigen. Ook is er een PrinsjesMarkt, waar mensen hoeden kunnen bekijken. In het PrinsjesAtelier kunnen mensen zelf kleren ontwerpen. Het orkest van de Koninklijke Marechaussee geeft in de kerk een optreden.