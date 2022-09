Ruime meerderheid voor compensatie arbeidsmigranten WK voetbal

Zeven op de tien Nederlanders steunt het voorstel dat de wereldvoetbalbond FIFA de WK-opbrengsten gebruikt om arbeidsmigranten te compenseren die werden uitgebuit bij de voorbereidingen van het toernooi in Qatar. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die in Nederland en veertien andere landen wereldwijd opiniepeilingen liet uitvoeren naar dit onderwerp.

Ruim twee derde van de mensen wil dat de KNVB zich publiekelijk uitspreekt over de mensenrechtenkwesties die samenhangen met het WK 2022 in Qatar, waaronder compensatie voor arbeidsmigranten. FIFA moet voor het begin van het WK op 20 november 2022 een compensatieprogramma opzetten, vinden zij.

De opiniepeiling in Nederland was onderdeel van een wereldwijd onderzoek in vijftien landen, uitgevoerd in opdracht van Amnesty International. Het onderzoek toont aan dat 73 procent van de volwassenen in de onderzochte landen het voorstel steunt dat de FIFA arbeidsmigranten moet compenseren die bij de voorbereidingen van het WK voetbal 2022 in Qatar hebben geleden. Deze steun is nog groter onder mensen die zeggen dat ze ten minste één wedstrijd tijdens het WK gaan kijken (84 procent).

De poll, uitgevoerd door You Gov onder 17.477 volwassenen, laat ook zien dat twee op de drie ondervraagden willen dat hun nationale voetbalbonden zich publiekelijk uitspreken over de mensenrechtenkwesties die samenhangen met het WK voetbal 2022 in Qatar, en dat zij steun uitspreken voor compensatie voor arbeidsmigranten.

“Deze resultaten geven een duidelijke boodschap aan de voetballeiding. Over de hele wereld zijn mensen eensgezind in hun wens om de FIFA stappen te laten ondernemen en iets te doen aan het lijden van de arbeidsmigranten in Qatar. En ook in Nederland wil het overgrote deel van de mensen dat de KNVB een veel duidelijker standpunt hierover inneemt”, zegt Dagmar Oudshoorn van Amnesty International.

Het Nederlands elftal kondigde eind augustus aan bij het komende WK met een ‘maatschappelijke actie’ te komen die is gericht op de verbetering van de positie van arbeidsmigranten in Qatar. Hoe die actie er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk, vertelde Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, op een bijeenkomst in Zeist.