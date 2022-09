SP’er Kox: beschuldiging over band met Moskou uit trollenfabriek

SP-senator Tiny Kox verwerpt in alle toonaarden de beschuldigingen dat hij bij zijn werk in het Franse Straatsburg in de zak van Russische geheime diensten zou hebben gezeten. Hij ziet de beschuldigingen als een poging om de Raad van Europa, waar hij voorzitter is van de parlementaire vergadering, te beschadigen en de aandacht af te leiden van de oorlog in Oekraïne. De verdragsorganisatie heeft Rusland na de inval in Oekraïne de deur gewezen.

Volgens een onderzoekscollectief van de Russische dissident Michail Chodorkovski noemde een Russische spion Kox als belangenbehartiger voor Rusland in Straatsburg. Dat zou blijken uit documenten van deze Valeri Levitski, die onder de dekmantel van consul in de vestigingsplaats van de Raad van Europa werkte. Levitski bewerkte volgens de onderzoekers een reeks voorzitters van de parlementaire vergadering van die verdragsorganisatie, die de democratie en de mensenrechten in Europa bewaakt, om hen voor het karretje van Rusland te spannen. Kox, voorzitter sinds januari, “kon het regelen” als het Kremlin iets wilde, stelde de Rus.

Kox heeft moeite de beschuldigingen serieus te nemen. Die moeten volgens hem “uit een Russische trollenfabriek” komen. Levitski hoorde bij het Straatsburgse meubilair, maar meer dan terloopse ontmoetingen herinnert Kox zich niet. En de Nederlander was, na strenge rapporten over oneerlijke Russische verkiezingen, wel de laatste die in aanmerking kwam voor rekrutering door Moskou. Hij stelt zich voor dat Levitski simpelweg opschreef wat hem inviel om zijn meerderen in Rusland zijn ijver te tonen.

De SP’er pleitte er vanaf 2014 inderdaad voor om de geschorste Russische parlementariërs weer toe te laten, erkent hij. Daar was hij principieel in, zegt hij: wanneer ministers van een lidstaat welkom zijn moet dat ook voor parlementsleden gelden. Reden voor hem om afgelopen voorjaar het voortouw te nemen om Rusland helemaal eruit te zetten, zegt hij.

Dat Kox zijn benoeming als voorzitter mede aan Rusland zou danken, doet hij ook af als onzin. Die steunt op een akkoord van vijftien jaar geleden. En Kox werd met een meer dan tweederdemeerderheid gekozen. “Dan zou Rusland wel een heel lange arm hebben.”

Hij voelt zich dan ook niet beschadigd of verzwakt. “De fractievoorzitters hier hebben vandaag ook nog eens gezegd: ‘we staan natuurlijk achter jou. We hebben jou gekozen en je doet goed werk’.” Ook zijn partij maakt zich geen zorgen. “We hebben kennis genomen van de verdachtmakingen. Het verhaal klopt niet en is ongegrond”, laat de SP weten.

Kox noemt het “onsmakelijk”, dat de onderzoekers van het Dossier Center ook een hele reeks van zijn voorgangers noemen die volgens hen uit de hand van Moskou aten. De beschuldigingen aan het adres van bejaarde oud-voorzitters als CDA’er René van der Linden zijn treurig, vindt Kox.