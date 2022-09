Twee tegenkandidaten Hoes voor voorzitterschap VVD

Interim-voorzitter en partijprominent Onno Hoes strijdt met twee andere VVD’ers om de voorzittershamer van de partij. De deadline voor kandidaten was middernacht in de nacht van woensdag op donderdag. Naast Hoes, die door het partijbestuur naar voren is geschoven, hebben Eric Wetzels en Bert Homan zich gemeld.

Homan heeft zich al vaker gekandideerd als voorzitter van de liberale partij. Concurrentie voor bestuurskandidaat Hoes zal vooral van Wetzels komen, die zich uiterst kritisch opstelt tegenover de VVD-top. De partij is te veel een “klapmachine” geworden, vindt de Brabantse ondernemer. “Het is tijd voor een voorzitter die niet vanuit Den Haag naar de leden gestuurd wordt, maar andersom”, schreef Wetzels bij de aankondiging van zijn kandidatuur.

Rond de kandidatuur van Hoes is veel te doen. De VVD-bestuurder is voorzitter van branchevereniging Nederlandse Vereniging van Makelaars, en sommige VVD’ers vrezen belangenverstrengeling. De integriteitscommissie van de VVD deed recent onderzoek en vond geen onregelmatigheden rond het naar voren schuiven van Hoes als kandidaat. De commissie oordeelde wel dat er “onvoldoende afspraken” zijn gemaakt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.