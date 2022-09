Vier op de tien zorgmedewerkers denkt erover zorg te verlaten

Vier op de tien zorgmedewerkers (39 procent) denkt er weleens over na om de zorg te verlaten, meldt Stichting IZZ op basis van de Monitor Gezond werken in de zorg 2022. De zorg wordt steeds onaantrekkelijker, stelt de stichting, die ruim 210.000 medewerkers in de zorg vertegenwoordigt.

9 procent van de zorgmedewerkers is daadwerkelijk van plan om het komende jaar een baan buiten de zorg te zoeken. Volgens de stichting denken medewerkers uit de ziekenhuiszorg, de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de gehandicaptenzorg er ongeveer hetzelfde over.

Veel zorgmedewerkers hebben last van klachten naar aanleiding van een coronabesmetting: gemiddeld bijna een op de drie. Landelijk ligt dat gemiddelde volgens IZZ op een op de acht mensen. Een vijfde van de zorgmedewerkers is vaak tot altijd lichamelijk uitgeput en een op de zes is emotioneel uitgeput. “De combinatie van gevaarlijke arbeidsrisico’s, lage verdienmogelijkheid, extreme werkdruk, weinig ontwikkelingsmogelijkheden en oplopende (zorg)kosten maakt het werken in de zorg steeds onaantrekkelijker”, aldus IZZ.

De monitor is opgesteld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Ruim 5700 zorgmedewerkers die lid zijn van Stichting IZZ deden mee aan het onderzoek. 86 procent van de deelnemers was vrouw. In de gehele zorgsector is dit 84 procent, aldus IZZ. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek was wel hoger dan de gemiddelde leeftijd in de gehele sector: 52 jaar versus 42,5 jaar.

Uit een recente enquête van vakbond FNV kwam naar voren dat veel mensen die in de zorg werken overwegen hun vaste baan op te zeggen en door te gaan als zelfstandige of flexwerker. Van de bevraagde zorgmedewerkers onder de 35 jaar overweegt 61 procent de stap te zetten. Ze verwachten dat ze dan meer te zeggen hebben over hun werkdagen en dat ze hun baan dan beter kunnen combineren met hun privéleven. Maar voor de zorg kan de ontwikkeling heel slecht zijn, waarschuwde FNV.