Amsterdam gaat 250 vluchtelingen extra opvangen

De gemeente Amsterdam gaat vanaf dit weekend 250 vluchtelingen extra opvangen waarvoor geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanaf vrijdag kunnen 65 mensen worden opgevangen in sporthal Elzenhagen en 65 in sporthal Zeeburg. Deze opvang is beschikbaar voor een week. Ook is er plek voor 120 mensen op het Botel op de NDSM-werf, deze opvang kan eventueel worden verlengd tot 1 oktober.

Voor de sportclubs, scholen en andere huurders die de komende week gebruik zouden maken van de sporthallen wordt gekeken of de gemeente alternatieve locaties kan aanbieden.

Amsterdam biedt de nieuwe opvangplekken aan “omdat het onacceptabel is als er weer mensen buiten zouden moeten slapen”, aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen). Daarmee doelt hij op op de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor een tijd mensen buiten moesten slapen. “Deze noodgreep toont opnieuw aan hoe slecht het is gesteld met de organisatie van opvang in het land.”

In Amsterdam worden op het moment al 2100 vluchtelingen en statushouders opgevangen. De meeste van hen verblijven in het A&O Hostel (850 mensen), het azc Willinklaan (700 mensen) en het Marine Etablissement Amsterdam (250 mensen). Ook worden met ingang van begin oktober duizend mensen opgevangen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied.

Wassink doet dan ook een dringend beroep op andere gemeenten werk te maken van de opvang van vluchtelingen. “Het kan niet zo zijn dat een minderheid van de gemeenten de problemen oplost. Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vluchtelingen verdienen een humane opvang, en het is aan het Rijk en alle gemeenten om die te bieden.”