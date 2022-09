Coördinator tegen Racisme: Ministerie heeft gefaald in ON-dossier

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gefaald in zijn toezicht op de gang van zaken rond omroep Ongehoord Nederland. Dat stelt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij doet dat in reactie op het ingrijpen van de NPO na een omstreden item over racisme in het programma Ongehoord Nieuws. De NPO wil dat het Commissariaat voor de Media oordeelt of de mediawet is overtreden.

“De afspraak was dat het ministerie de gang van zaken rond Ongehoord Nederland zou monitoren”, stelt Baldewsingh, die is aangesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. “Dat was een voorwaarde voor de aspirant-status van Ongehoord Nederland binnen het bestel. Het is een heel kwalijke zaak dat dat niet is gebeurd. Er waren al eerder allerlei signalen dat Ongehoord Nederland zich niet aan de spelregels hield.” Het ministerie liet de afgelopen maanden doorlopend weten geen toezicht te houden op de programma’s van ON. De ombudsman startte een onderzoek naar de omroep na klachten van kijkers.

“Het is van groot belang dat het kabinet heel duidelijk aangeeft waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting liggen”, vindt de Nationaal Coördinator. “Het is onverantwoord en gevaarlijk dat Ongehoord Nederland de ruimte heeft gekregen om de samenleving verder te polariseren en aan te zetten tot haat tegen groepen in de samenleving. Het kabinet moet deze kwestie nu serieus nemen en naar zich toe trekken.”

In het item werd een compilatie getoond van internetfilmpjes waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Volgens presentatrice Raïsa Blommestijn wilde het programma hiermee “een op sociale media minder belicht aspect van racisme” tonen. Zij sprak over “blanken die door negers in elkaar worden geslagen”. De NPO heeft vrijdag “veel” klachten ontvangen over het item. Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang heeft de Ombudsman van de NPO gevraagd deze klachten “met voorrang” te behandelen.