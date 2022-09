‘Historisch’ pakket in miljoenennota: koopkrachtplus 3,9 procent

De miljoenennota is traditiegetrouw op de vrijdag voor Prinsjesdag gelekt. De begroting voor volgend jaar bevat een koopkrachtpakket dat “historisch in omvang” is: de maatregelen tellen volgens ingewijden inmiddels op tot dik 17 miljard euro. Daardoor gaat de bestedingsruimte van huishoudens volgend jaar in de plus: de koopkracht stijgt met 3,9 procent, becijfert het Centraal Planbureau volgens verschillende bronnen. Dat verzacht enigszins de financiële pijn van dit jaar: de koopkracht gaat er in 2022 volgens ramingen van het CPB bijna 7 procent op achteruit.

Daarmee kan de klap van de hoge prijzen voor huishoudens dus niet helemaal worden opgevangen, maar de ingreep herstelt de flinke achteruitgang van dit jaar gedeeltelijk. Premier Mark Rutte sluit overigens verdere maatregelen niet uit, als gedurende volgend jaar blijkt dat deze nodig zijn.

Voor dit jaar wordt dus nog steeds een achteruitgang van 6,8 procent verwacht. Mogelijk komen er op Prinsjesdag toch nog maatregelen naar buiten die de pijn ook in het najaar moeten verzachten, maar hier wordt nog koortsachtig over overlegd. “Wat er nog wel kan in 2022 zal beperkt zijn”, zei Rutte vrijdag in zijn persconferentie na de ministerraad.

Maandag spreken ministers verder met energiemaatschappijen. Daar wordt ook nog over een mogelijk prijsplafond voor stroom en gas gesproken. Dat kan bijdragen aan een koopkrachtstijging, maar naar verwachting wel op zijn vroegst volgend jaar.

Het miljardenpakket voor volgend jaar bevat ingrepen om de koopkracht structureel te verbeteren. Het kabinet wil dat huishoudens tegenvallers makkelijker kunnen opvangen. Een van de belangrijkste maatregelen is de flinke verhoging van het minimumloon, waardoor ook uitkeringen flink stijgen. Verder gaat de inkomensbelasting omlaag en enkele toeslagen omhoog.