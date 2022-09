Landelijke staking streekvervoer met manifestatie in Den Haag

De buschauffeurs en andere medewerkers in het streekvervoer staken vrijdag voor een betere cao. Volgens vakbond FNV komen duizenden buschauffeurs tijdens de landelijke stakingsdag naar de manifestatie in Den Haag. Er werken in totaal zo’n 13.000 mensen in het streekvervoer.

Vorige week zijn in de provincies al regionale acties georganiseerd. De FNV heeft de stakingen opgezet om de lonen omhoog te krijgen, ook wil de bond dat er meer personeel bijkomt en dat de werkdruk minder wordt. Niet al het personeel staakt. Door vakbond CNV is een nieuwe cao getekend, die tot eind dit jaar loopt. Maar de FNV was niet tevreden over het loonbod en de andere voorwaarden en is daarom met de stakingen gestart.

De manifestatie op de Koekamp in Den Haag begint om 12.00 uur. De FNV heeft Tweede Kamerleden die het openbaar vervoer in de portefeuille uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Streekvervoerders waaronder Arriva en Connexxion waarschuwen op de website voor mogelijke vertragingen en uitval van busritten.