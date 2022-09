FNV dreigt met nieuwe acties streekvervoer

Vakbond FNV heeft vrijdag tijdens een manifestatie met honderden buschauffeurs op de Koekamp in Den Haag de werkgevers opgeroepen om “verder te praten over een goede cao”. Dat moet binnen vijf weken gebeuren, anders volgt een driedaagse staking in het streekvervoer.

Dat zei FNV-bestuurder Marijn van der Gaag op de manifestatie. De bijeenkomst wordt gehouden op de dag dat op initiatief van de FNV een landelijke staking in het streekvervoer plaatsvindt. De bond pleit onder meer voor hogere lonen, meer personeel en vermindering van de werkdruk.

Van der Gaag constateert dat de animo om te staken groot is. Hij wijst erop dat in het streekvervoer ongeveer 13.000 mensen werken, van wie er 6000 lid van de FNV zijn. “Als de 3000 FNV-leden die moeten werken vrijdag gaan staken is dat het maximum. Het betekent dat de actiebereidheid groot is.” Volgens hem zijn er ook mensen die niet hoeven te werken vrijwillig aanwezig op de Koekamp.

Na de speeches van Van der Gaag en andere sprekers werd geklapt en gefloten. Ook zwaaiden de actievoerders met FNV-vlaggen. Buschauffeur Greet Benjamins, die al 22 jaar op de bus rijdt, is vanuit Hoogeveen komen staken. “Als we dit niet doen, rijdt er over vijf jaar geen bus meer. De bezuinigingen kosten banen en moeten een keer ophouden. Dit is een beroep waar we veilig mensen moeten vervoeren, niet gejaagd zijn. Mensen vallen bij bosjes neer”, zegt ze over de werkdruk. “Ik moet nog drie jaar, maar sta hier ook voor de jongere generatie.” Ze zegt achter verdere acties te staan.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga zei dat de bond doorgaat met acties tot er een goede cao ligt. In zijn toespraak richtte hij zich ook tot de werkgevers en politici. “De aanbestedingen – waar de overheid verantwoordelijk voor is – maakt het dat werknemers al jaren aan het kortste eind trekken. Winstgevendheid staat voorop, niet meer de kwaliteit. De concurrentie is hoog, vervoersbedrijven bieden zich te goedkoop aan en de medewerker betaalt de prijs. Een pervers systeem.”

Volgens Van der Gaag wordt vrijdag vanwege de staking zo’n 70 procent van de dienstregelingen in het streekvervoer niet gereden. Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), weerspreekt dat. Volgens hem wordt 20 tot 30 procent van de ritten niet uitgevoerd.