Ministerie wil opnieuw in gesprek over zorgakkoord

Het ministerie van Volksgezondheid wil vrijdag verder praten met zorgorganisaties over het zogenoemde Integraal Zorgakkoord. In dat plan staan afspraken over het betaalbaar houden van de zorg in de toekomst. Niet alle betrokken organisaties willen instemmen met het akkoord.

Zo hebben de huisartsen en ook organisaties in de wijkzorg eerder deze week aangegeven niet akkoord te gaan met de laatste versie van de tekst. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zei “onvoldoende vertrouwen” te hebben dat zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit afspraken uit het akkoord na zullen komen. Brancheorganisatie voor de ouderen- en verpleegzorg ActiZ wil dat ook in de zorgcontracten met verzekeraars voor volgend jaar al goede afspraken worden gemaakt over investeringen in de wijkzorg. Ook de brancheorganisatie voor kleinere ondernemers in de wijkzorg Zorgthuisnl wil dat.

“Sommige partijen hebben meer zekerheid nodig over uitvoering van de afspraken”, beaamt een woordvoerder van het ministerie. Het is de bedoeling dat de organisaties en het ministerie daar vrijdag opnieuw over in gesprek gaan. Het kabinet wil het zorgakkoord gesloten hebben voor Prinsjesdag, volgende week dinsdag.