Na halfjaar formeren heeft Den Haag akkoord en wethoudersploeg

Een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen zit ook in Den Haag de collegevorming erop. Vijf partijen hebben een akkoord gesloten. D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA presenteren hun plannen vrijdag. Dan wordt ook duidelijk wie de komende jaren de wethouders in de hofstad zijn. Zij staan voor een moeilijke opgave, want Den Haag zit krap bij kas.

Den Haag was de laatste grote gemeente zonder nieuwe coalitie. De gemeenteraadsverkiezingen waren op 14, 15 en 16 maart. Daarna verliep de collegevorming bijzonder stroef. De lokale partij Hart voor Den Haag van ex-wethouder Richard de Mos kreeg de meeste stemmen bij de verkiezingen en mocht daarom als eerste proberen een coalitie te smeden. Dat lukte niet. D66, GroenLinks en PvdA weigerden met Hart voor Den Haag samen te werken, omdat De Mos wordt verdacht van ambtelijke corruptie. Toen hij wethouder was, zou hij bevriende ondernemers hebben bevoordeeld. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

Twee verkenners van D66, de tweede partij in Den Haag, deden vervolgens een poging een meerderheid te vormen, maar ook die mislukte. De VVD zag het niet zitten om met de PvdA in een college te gaan. Na bemiddeling door oud-minister Piet Hein Donner ging de VVD toch overstag. Sinds 23 mei waren D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA aan het onderhandelen, begeleid door Donner.

De vijf partijen zitten ook in de vorige coalitie, sinds eind 2019.